В Казани мошенники обманули девушку — она перевела им 315 тысяч рублей, взятых в кредит

В Казани мошенники обманули 23-летнюю местную жительницу — ее убедили взять кредит и перечислить средства на их счета. В общей сложности девушка перевела мошенникам 315 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу.



Потерпевшая рассказала, что днем 19 мая ей позвонила девушка, представившаяся сотрудником таможни. По ее словам, ранее ими был задержан некий Антон, при котором обнаружили копии документов заявительницы и доверенность от ее имени. Звонившая начала узнавать у девушки сведения о ее банковских счетах, кредитной истории и количестве банковских карт.

Разговор продолжился с якобы сотрудником банка Артуром Самсоновым, который рассказал, что от имени девушки неизвестные подали заявку на получение кредита. Для отмены операции он посоветовал оформить такой же кредит, обналичить его и перевести на продиктованный им счет через банкомат. Незнакомец предупредил, что эти действия необходимо было сделать очень быстро и никому об этом не говорить.

Следуя указаниям звонившего, потерпевшая взяла кредит и перевела деньги на незнакомые счета. После этого девушке позвонил якобы следователь из Казани и пригласил ее для составления протокола. Посетив адрес, который указал незнакомец, заявительница узнала, что такого сотрудника не существует. Она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция устанавливает причастных к совершению преступления лиц.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно 81-летнюю жительницу Бугульминского района Татарстана обманули на 202 тысячи рублей — мошенники рассказали ей, что ее родственница попала в ДТП и ей необходимы деньги. Правоохранители установили, что курьером, забравшим у пенсионерки деньги, оказался 15-летний школьник.

Маргарита Головатенко