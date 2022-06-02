В России на строительство дорог направят 13,2 трлн рублей

Фото: Максим Платонов

На реализацию пятилетней программы строительства дорог в России направят порядка 13,2 триллиона рублей. Об этом сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

По этой программе в России планируют построить около 4 тысяч километров дорог. За этот срок в «нормативное состояние» приведут порядка 85% дорожной сети. Власти намерены опередить исполнение целевых показателей указов президента страны в 105 крупнейших агломерациях и более 50% дорог в регионах.

— Благодаря тому опережающему финансированию и той системной работе, которую нам удалось развернуть за последние годы, мы считаем, что мы, за исключением восьми регионов, в 2023 году выполним этот показатель, — приводит слова Хуснуллина «Интерфакс».



Фото: kremlin.ru

Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие пять лет в стране необходимо привести в нормативное состояние по меньшей мере 85% всей опорной сети автодорог. Строительство трассы М-12 Москва — Казань с выходом на Казахстан в рамках коридора Европа — Западный Китай он назвал крупнейшим проектом в сфере дорожного строительства.

Создание трассы М-12 Москва — Казань подорожало примерно на 30%. Как рассказал председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, стоимость дороги оценивалась в 630 млрд рублей по технико-экономическому обоснованию в 2018 году. Однако не были учтены грунтово-геологические условия.

Диана Жиленкова