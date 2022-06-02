В астраханском Минздраве опровергли информацию из соцсетей о вспышке холеры в России

Фото: Максим Платонов (архив)

Минздрав Астраханской области официально опроверг информацию о грозящей вспышке холеры, которая распространялась в соцсетях.

Некоторое время назад жители Астрахани, Камчатки, Калининграда стали получать сообщения в мессенджерах о том, что в России врачей активно обучают взаимодействию с холерой, и в стране ожидается новая пандемия. В астраханском Минздраве подобную информацию назвали недостоверной.

В Роспотребнадзоре также отметили, что в России уже давно не подтверждались случаи холеры. По данным ведомства, в регионах ведут усиленный контроль за качеством и безопасностью питьевой воды. Регулярно отбираются ее пробы на микробиологические, вирусологические и санитарно-химические показатели.

Фото: Максим Платонов (архив)

В конце апреля Роспотребнадзор поручил регионам страны оценить готовность к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза и распространения холеры. Требовалось внести предложения по актуализации комплексных планов по санитарной охране территории в части противохолерных мероприятий, оценить готовность госпитальной и лабораторной базы, а также других медучреждений к проведению противоэпидемических действий на случай выявления больных холерой.



Дарья Акимова