«Исключить заболеваемость холерой не представляется возможным. Мы должны быть готовы всегда»

Фото: Максим Платонов (архив)

Вспышка холеры в России — фейк

В конце мая в аэропорту Казани прошли учения по недопущению завоза инфекционных заболеваний. Согласно легенде, в воздушную гавань прибыл самолет с вынужденными переселенцами с Украины — межведомственные тактико-специальные учения проходили по такому сценарию. Подобные учения проходят во всех регионах России, например в соседних с Татарстаном Башкирии и Чувашии.

Жители России задались вопросом: возможна ли сейчас заболеваемость холерой? В том числе это связано с сообщениями о возможной вспышке заболевания — сообщения о холерных вибрионах в питьевой воде стали поступать в мессенджерах жителям Астрахани, Камчатки, Калининграда. Проект «Война с фейками» опроверг слухи о возможной вспышке, а в Роспотребнадзоре России напомнили, что случаев заболевания этой инфекцией в стране не выявлялось очень давно.

«Реальное время» беседовало на эту тему с главным внештатным специалистом по инфекционным болезням Минздрава Татарстана и ПФО, доктором медицинских наук, доцентом кафедры инфекционных болезней ГБОУ ВПО КГМУ Ириной Кравченко.



Фото: Максим Платонов (архив)

«У нас собственных случаев холеры нет»

— Любое инфекционное заболевание, конечно, может быть завезено в любую страну мира. Поэтому исключить заболеваемость не представляется возможным. В силу ограниченных сейчас путешествий, возможно, эта вероятность меньше, но мы к этому заболеванию — к диагностике, проведению профилактических мероприятий — должны быть готовы всегда. Учения не связаны [с какой-либо угрозой], они проводятся ежегодно перед наступлением летнего сезона. Учения организованы Роспотребнадзором совместно с инфекционной службой — это плановые учения, — сообщила она.

— Причина [возможной заболеваемости] — если будет завоз из какой-то теплой страны, которая неблагополучна по холере, — говорит главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Татарстана и ПФО. — У нас собственных случаев холеры, по сути дела, нет. Но на сегодняшний день все эти годы эта угроза всегда существовала, потому что очаги холеры в мире есть. Есть те страны, в которые ездят жители России, где есть эти очаги.



Фото: Максим Платонов (архив)

По ее словам, поэтому есть высокая осторожность:

— Мы к этому заболеванию готовы. Мы знаем, как диагностировать холеру, если есть подозрения на возможность этого заболевания. Своевременно проводятся соответствующие лабораторные исследования, которые позволяют выявить или исключить этот диагноз.

«Холера — это обычно водный путь распространения инфекции»

— Холера характерна для теплых стран мира, где именно теплые воды, где идет активное размножение, где правила гигиены не очень хорошо соблюдаются, где могут купаться одновременно большое количество людей. Поэтому очаги холеры в мире существуют. Но для Российской Федерации в теплое время года, конечно, могут быть условия созданы, если вибрионоситель может купаться и так далее. Холера — это обычно водный путь распространения инфекции при купании в открытых водоемах, — рассказала Кравченко.

Фото: Максим Платонов (архив)

Со стороны Роспотребнадзора идет тщательный анализ вод в тех участках, где организованы пляжи для купания населения, говорит эксперт. Идет постоянный мониторинг, и если неблагоприятные условия выявлены, то запрещается купание — этот вопрос держится на очень жестком контроле.

Могут ли быть случаи завоза инфекции из Украины?

Минобороны России в начале мая сообщило об использовании США Мариуполя в качестве регионального центра для сбора и паспортизации возбудителя холеры:

— Получены свидетельства экстренного уничтожения документов, подтверждающих работу с американским военным ведомством. <...> Отобранные штаммы направлялись в Центр общественного здоровья в Киеве, на который возложены функции по дальнейшей отправке биоматериалов в США. Указанная деятельность проводилась с 2014 года, что подтверждается актами передачи штаммов, — заявили в Минобороны. В санитарно-эпидемиологической лаборатории обнаружен акт уничтожения коллекции патогенных микроорганизмов от 25 февраля 2022 г., в соответствии с которым там проводились работы с возбудителями холеры, туляремии, сибирской язвы, — указывали в министерстве.

Фото: Максим Платонов (архив)

По словам Ирины Кравченко, по этой ситуации однозначных доказательств нет:

— Если возникнет неблагополучная ситуация в самом Мариуполе — это возможно. Пока там нет этой неблагополучной ситуации. Холера — заболевание, относящееся к особо опасным инфекциям, при котором все случаи возникновения заболевания должны быть выявлены стороной, где эта ситуация произошла, информация должна быть направлена во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Для того чтобы все остальные государства об этом знали и могли принять все меры для недопущения завоза инфекции на свою территорию.

Если бы это произошло на Украине, то эта информация была бы доступна, известна и так далее. На сегодняшний день такой информации нет.

Глобальной вспышки холеры нет

Среди стран-возбудителей Кравченко выделила Индию и Гаити. Случаи холеры там встречаются до сих пор:

— Безусловно, это природные очаги. Неблагоприятные случаи всегда были. Поэтому к холере всегда идет очень внимательное отношение. Никто не может исключить завоз на территорию любой страны мира, потому что идет миграция населения: люди ездят, путешествуют, с деловыми поездками выезжают.

Фото: Максим Платонов (архив)

— Но какой-то глобальной вспышки заболеваемости холерой, которая бы выбивалась из всеобщих тенденций, на сегодняшний день нет, — заключила специалист.

Маргарита Головатенко