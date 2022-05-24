В аэропорту Казани прошли учения по недопущению завоза инфекционных заболеваний

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В аэропорту Казани прошли учения по недопущению завоза инфекционных заболеваний. Согласно легенде, в воздушную гавань прибыл самолет с вынужденными переселенцами с Украины, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Выясняется, что на борту одному из пассажиров стало плохо. Предварительный диагноз — холера. Самолет отгоняют на санитарную стоянку, на место выезжают медики, специалисты Роспотребнадзора, городская дезинфекционная станция, а также сотрудники МЧС и полиции.

Первыми на борт в защитных костюмах поднимаются сотрудники здравпункта аэропорта. Состояние больного оценивается, всех пассажиров проверяют с помощью тепловизоров. Затем пациента с подозрением на холеру увозят в республиканскую инфекционную больницу. Воздушное судно дезинфицируют.

Сегодня министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков оценил ситуацию, связанную с новой вирусной инфекцией — оспой обезьян. По словам главы Минздрава республики, смертность от данного заболевания составляет от 1 до 11%.

Диана Жиленкова