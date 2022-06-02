«Татнефть» планирует получить первую нефть в Ливии до конца 2022 года

Фото: ПАО «Татнефть»

«Татнефть» планирует добыть первую нефть в Ливии до конца 2022 года. Об этом рассказал заместитель генерального директора, главный геолог компании Ринат Афлятунов.



На сегодняшний день уже идет работа по вводу месторождений в опытно-промышленную эксплуатацию, пишет «Интерфакс».

Фото: ПАО «Татнефть» (Ринат Афлятунов)

В октябре 2021 года стало известно, что ПАО «Татнефть» возобновила работу в Ливии на нескольких проектах. Помощник гендиректора компании по корпоративным финансам Василий Мозговой рассказывал о четырех соглашениях о разделе продукции.



«Татнефть» в Ливии вела геологоразведку совместно с NOC на нефтяных участках в районах Гедамис и Сирт — их общая площадь 18,18 тыс. квадратных км. По итогам международных тендеров в 2005 и 2006 годах российская компания получила концессию на разработку этих участков.



Татьяна Демина