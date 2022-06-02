В Татарстане в 2022 году семьи соципотечников получили «детские» деньги на 205,6 млн рублей

В этом году в Татарстане семьям, получившим жилье по программам Госжилфонда при президенте республики, выделили безвозмездную субсидию за рождение детей на сумму в 205,6 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Всего с начала года таких семей в республике оказалось 1 035. Каждая из них получила субсидию в размере 200 тысяч рублей. За все время реализации программы средств выделили на 10,6 миллиарда рублей.

Субсидию выделяют на каждого рожденного или усыновленного ребенка после постановки на учет. Ее можно использовать как первоначальный взнос или направить на погашение полученной соципотеки. Для ее получения необходимо лишь включить ребенка в учетное дело по месту постановки на учет и в договор соципотеки в представительстве Госжилфонда.

Фото: Максим Платонов

Накануне сообщалось, что в этом году 25 многодетных семей в Татарстане обеспечат жильем от государства. Всего им передадут 42 квартиры. С 2006 по 2021 годы Госжилфонд выдал жилье 539 многодетным семьям. В общей сложности они получили 720 квартир.

Дарья Акимова