Президент США заявил, что Запад может начать закупать российскую нефть по ценам ниже рыночной

На Западе вместо отказа от российский нефти могут начать закупать ее по ценам ниже рыночной. О ведении таких обсуждений сообщил американский президент Джо Байден.

По его словам, США вместе с союзниками занимаются поиском возможностей сдержать цены на топливо. Те поднимаются на фоне конфликта на Украине и введения санкций против России.

Фото: realnoevremya.ru

— Идут активные размышления, что можно сделать — может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене, — приводит слова американского лидера «РИА Новости».

Вчера депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Олег Морозов заявил, что потери России от эмбарго на нефть будут минимальными. По словам парламентария, со временем они и вовсе перекроются дополнительными доходами.



Диана Жиленкова