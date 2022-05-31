В Госдуме оценили потери России от эмбарго на нефть как минимальные

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Олег Морозов заявил, что потери России от эмбарго на нефть будут минимальными. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, со временем они и вовсе перекроются дополнительными доходами. Депутат отметил, что у российской нефти есть потребитель в мире. Также он считает, что среди европейских стран останутся те, кто продолжит закупать ее.

Морозов добавил, что подобное решение было ожидаемо. Россия давно вела работу по диверсификации рынков сбыта своих энергоресурсов. Он отметил, что общий объем добываемой нефти в мире быстро увеличить невозможно.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне лидеры стран и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали шестой пакет санкций против России. В пакет вошло соглашение о запрете экспорта нефти в ЕС, покрывающее более двух третей импорта нефти из России, а также отключение от SWIFT Сбербанка, запрет вещания еще трех российских телеканалов и наложение санкций на лиц, ответственных за ситуацию на Украине.

Дарья Акимова