Сборная Аргентины обыграла итальянцев на «Финалиссиме-2022»
Сборная Аргентины обыграла итальянцев на «Финалиссиме-2022». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счетом 3:0.
В первом тайме в составе аргентинской команды голы забили Лаутаро Мартинес (28-я минута) и Анхель Ди Мария (45-я минута). Во втором тайме на 90-й минуте отличился Паоло Дибала.
Несколько дней назад мадридский «Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов сезона-2021/22 и завоевал 14-й трофей турнира в своей истории. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу испанской команды. Единственный гол забил Винисиус Жуниор на 59-й минуте.
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