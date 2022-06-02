В Казани временно ограничат движение по улицам Чуйкова и Адоратского

В этом месяце в столице Татарстана временно ограничат движение по улицам Чуйкова и Адоратского. Причиной стали работы по строительству кабельной канализации. Об этом сообщает мэрия города.

Так, с сегодняшнего дня и до 18 июня закроют проезд возле домов №27, 38а и 38б по улице Адоратского и дома №56 по улице Чуйкова. Затем до 24 июня будет действовать ограничение на перекрестке указанных улиц возле дома №69/1 на Чуйкова.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, с 25 по 29 июня временно закроется проезд возле домов №73 и 75 по улице Чуйкова. Причиной стали работы по строительству кабельной канализации.

На этой неделе сообщалось, что в городе временно ограничат движение по улице Сахарова из-за работ по выносу коммуникаций из зоны строительства на первом участке второй линии метро. Проезд будут закрывать в два этапа.

Диана Жиленкова