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В Казани частично ограничат движение транспорта по улице Сахарова

23:42, 31.05.2022
В Казани частично ограничат движение транспорта по улице Сахарова
Фото: realnoevremya.ru

В столице Татарстана временно ограничат движение по улице Сахарова. Причиной стали работы по выносу коммуникаций из зоны строительства на первом участке второй линии метро, сообщает мэрия города.

Проезд будут закрывать в два этапа. Например, с 3 по 10 июня ограничат движение возле дома №21. Затем до 31 июля перекроют тротуар возле домов №21 и №25.

Фото: realnoevremya.ru

Несколько дней назад сообщалось, что в городе частично закроют для движения улицу Бондаренко. Ограничение будет действовать с 1 июня по 11 августа из-за реконструкции внутриквартальных тепловых сетей.

Диана Жиленкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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