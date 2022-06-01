Путешественники получат до 20% кешбэка за покупки по карте OneTwoTrip от Ак Барс Банка
Ак Барс Банк и OneTwoTrip запустили акцию «Время путешествий». Ее участники получат дополнительные 5% кешбэка за покупки по виртуальной карте OneTwoTrip от Ак Барс Банка. Всего на путешествия можно будет получить до 20% кешбэка.
Чтобы принять участие в акции, нужно иметь действующую или выпустить новую виртуальную карту OneTwoTrip, пройти процедуру упрощенной идентификации и сделать заказ на OneTwoTrip с помощью карты на любую сумму.
Вознаграждение зачислится в виде трипкоинов и отобразится в личном кабинете участника акции. Трипкоины можно использовать для получения скидок. При этом 1 трипкоин равен 1 рублю. Ограничение в максимальной сумме выплаты — 2 тыс. трипкоинов.
Акция продлится до 30 июня 2022 года.
Напомним, используя виртуальную карту OneTwoTrip от Ак Барс Банка, можно получить до 15% трипкоинами за бронирование отелей, до 10% за покупку билетов на поезд и до 8% за покупку авиабилетов. За все остальные транзакции по карте, совершенные вне сервиса, начисляется 1% кешбэка.
За первую покупку от 1 тыс. рублей по карте «Продвинутого» уровня с пройденной процедурой упрощенной идентификации будет начислено 1 тыс. бонусных трипкоинов.
Подробная информация об акции доступна по ссылке.
ПАО «АК БАРС» БАНК
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