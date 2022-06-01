Сайт KazanFirst подвергся DDoS-атаке

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Сайт KazanFisrt подвергся DDoS-атаке. Об этом «Реальному времени» рассказал главный редактор интернет-издания Кирилл Шлыков.

— Есть некоторые технические проблемы. Я думаю, что все сейчас мы живем в состоянии, когда сайты подвергаются DDoS-атакам. Время от времени ресурсы «лежат», и приходится от них отбиваться, — рассказал Шлыков.

Он отметил, что сайт издания недоступен только у некоторых провайдеров.

— Лично у меня на мобильном устройстве сайт открывается, все работает. И если посмотреть, то видно, что сайт обновляется, — добавил Шлыков.

О возможных сроках устранения проблемы он не сообщил. По его словам, по большей части это зависит о того, кто именно направил атаку на сайт.

В феврале этого года атаке подвергся и сайт «Реального времени». Технический департамент интернет-газеты зафиксировал ее с IP адреса из Нидерландов. Было зарегистрировано пиковое увеличение количества запросов. Из-за этого посетители могли столкнуться с перебоями в работе сайта.





Артем Гафаров