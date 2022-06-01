«Фуджифильм Рус»: новая камера Fujifilm X-H2S в Россию пока поставляться не будет

Как выяснило «Реальное время», сроки поставки новой фотокамеры Fujifilm X-H2S в Россию пока не известны. Источники издания в «Фуджифильм Рус» говорят, что дата может быть раскрыта позже.

Неизвестна и предполагаемая стоимость камеры в России. Это связано с отсутствием поставок и постоянно меняющемся курсом рубля по отношению к доллару.

Фото: fujifilm-x.com

Презентация новой флагманской камеры Fujifilm прошла вчера. Она будет оснащена APS-C матрицей X-Trans с разрешением 26,16 Мп. Отдельно обозреватели отмечают то, что в камеру установят полноценный HDMI, который сможет отдавать ProRes Raw и Blackmagic BRAW.

Также разработчики предусмотрели систему отведения тепла от корпуса. Благодаря этому фотоаппарат сможет вести непрерывную съемку в разрешении 4K/60p на протяжении 240 минут.

Стоимость камеры на американском рынке составит $2500. Еще $1000 будут просить за ручку для передачи файлов, стоимость вертикального хвата составит $400, а дополнительного вентилятора — $200.

Артем Гафаров