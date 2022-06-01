СК: в Челнах от побоев скончался 72-летний мужчина — его систематически избивала жена

Фото: "Реальное время"

В лишении жизни собственного мужа подозревают 68-летнюю пациентку психиатров из Набережных Челнов. Тело 72-летнего мужчины со следами побоев обнаружили 28 мая в автограде. Эксперты установили — он умер от переломов ребер и травматического шока.



Следком возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По предварительным данным, преступление совершено на почве личных неприязненных отношений, из ревности — ранее супруга систематически избивала мужчину. А еще состояла на учете у психиатра, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.