Среднее специальное образование в России предложили сделать полностью бесплатным

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил сделать в России обучение по программам среднего специального образования полностью бесплатным. Он обратился с такой идеей к главе Минпросвещения страны Сергею Кравцову, сообщает RT.

По его словам, в России на сегодняшний день не существует института получения безусловно бесплатного первого профессионального образования. В некоторых техникумах и колледжах квота платных мест превышает квоту для бесплатного обучения, а именно здесь готовят строителей и других технических специалистов, острый дефицит которых наблюдается последние годы. В связи с этим Орлов предложил текущие квоты по платному обучению в них перевести на безвозмездную основу.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

В конце апреля вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что в стране разработали программу срочного переобучения на строительные специальности. Она будет узкопрофильной и займет максимум три месяца. Так можно будет максимально быстро вывести на рынок рабочие кадры.



Дарья Акимова