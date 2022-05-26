Гидрометцентр Татарстана обнаружил в Казани превышение ПДК аммиака

В Казани обнаружили превышение предельно допустимой концентрации аммиака. Об этом свидетельствуют данные мониторинга загрязнения атмосферного воздуха города Гидрометцентра Татарстана.

Повышенный уровень загрязняющего вещества выявил пункт наблюдения на улице Мартына Межлаука. Концентрация аммиака составила 0,41 мг/кубометр при ПДК 0,2 мг/кубометр. Наблюдение проводилось с 13:00 25 мая до 7:00 26 мая.

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Несколько дней назад Гидрометцентр республики зафиксировал в Казани превышение ПДК сразу двух веществ — фенола и аммиака. Например, последнее обнаружили два пункта наблюдения по улицам Мартына Межлаука и Болотникова.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».

Диана Жиленкова