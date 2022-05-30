Вечером на дорогах Казани образовались 7-балльные пробки

Вечером на дорогах столицы Татарстана образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

В основном движение затруднено в центре города. Пробки наблюдаются на улицах: Право- и Лево-Булачной, Пушкина, Николая Ершова, Карла Маркса, Тихомирнова, Аделя Кутуя, Достоевского, Вишневского, Гвардейской и других.

Фото: скриншот

Также заторы образовались на улицах: Модельной, Родины, Ломжинской, Даурской, Академика Сахарова, Мамадышском и Сибирском трактах, проспектах Ямашева, Ибрагимова и Победы.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», сразу три ДТП произошли на проспекте Ямашева на территории от «Ак Барс Арены» до Сибирского тракта. Одно из них — в среднем ряду, остальные — в левом.

Вчера сообщалось, что в Казани частично закроют для движения улицу Бондаренко. Ограничение движения будет действовать с 1 июня по 11 августа из-за реконструкции внутриквартальных тепловых сетей.

Диана Жиленкова