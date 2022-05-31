Более 8 тысяч сельских населенных пунктов в ПФО не имеют нормальной связи с дорогами общего пользования

Более 8 тысяч сельских населенных пунктов в Приволжском федеральном округе не имеют связи по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах ПФО.



Более 145 тысяч человек, проживающих в сельских населенных пунктах ПФО, не имеют доступа в интернет. Имеющиеся технологии не могут обеспечить там налаживание телемедицины или дистанционного образования.

— Неудовлетворительные условия жизни в сельской местности, недостаточная инфраструктурная обеспеченность и низкий уровень оплаты труда способствуют миграционному оттоку населения и снижению рождаемости, — заявил Патрушев.

Он сообщал, что за последние пять лет в Приволжском федеральном округе сельское население в следствие естественной убыли сократилось на 350 тысяч человек. Высокий уровень смертности среди сельских жителей в прошлом году фиксировался в Кировской, Ульяновской областях и в Мордовии.



Татьяна Леухина