В Госдуме предложили разрешить россиянам превышать самооборону при защите дома

Депутаты Государственной инициировали законопроект, согласно которому предлагается разрешить россиянам защищать себя, родных и близких от нападения незаконно проникающих в дом или квартиру лиц, сообщают «Известия».



В документе отмечается, что гражданин в случае нападения на его жилье ограничен пределами необходимой обороны, тогда как преступники ничем не ограничены.

«Недопустимо, чтобы человек, который оборонялся от злоумышленника, применяя оружие или иные средства, чтобы защитить свою семью, вдруг сам оказывался на скамье подсудимых», — считает автор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В июне 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который повышает возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия до 21 года.

В октябре Росгвардия предложила внести изменения в Федеральный закон «Об оружии». Так, оружие могут не выдать тем, кто не прошел проверку МВД и ФСБ и считается опасным для общества. Исключением станут лица, проходящие службу в государственных военизированных организациях, а также занимающие должности государственной службы и др.

Маргарита Головатенко