Как порадовать ребенка в День защиты детей?

Не каждому родителю работа позволяет провести День защиты детей со своим ребенком, сводить его в парк аттракционов или на другие развлечения. Этого придется ждать до выходных. А в сам праздник можно вручить малышу небольшой подарок. Для этого необязательно совершать набег на специальный магазин или выискивать что-то на маркетплейсе. Милые аксессуары, игрушки, яркие канцелярские принадлежности легко купить по дороге домой — достаточно зайти в магазин формата дрогери.



Когда мы присматриваем что-то для своего ребенка, самое важное для нас — безопасность. Из-за этого даже дизайн иногда уходит на второй план. Но в «Улыбке радуги» не нужно делать сложный выбор между качеством и симпатичным видом покупки: товары притягивают детский взгляд и при этом имеют все необходимые сертификаты. А еще в этой сети знают, что именно нужно малышам.

Поэтому детский отдел в «Улыбке радуги» — это заколки, бантики, ободки, резиночки для волос, чтобы маленькие девочки были принцессами. А еще — красивые колготки и милые носочки. Это куколки, мини-конструкторы, роботы и машинки, чтобы вручить ребенку маленький подарок, когда приходишь с работы. Или заставить улыбнуться малыша друзей, к которым зашел в гости.

И конечно, здесь есть средства для повседневного использования, которые обязательно понравятся ребенку не только своим внешним видом: детская парфюмерия, вкусные зубные пасты, ароматные шампуни, дезодоранты, гели для душа, пены для ванн и многое другое, чтобы гигиенические процедуры были приятными и превращались в игру. Изюминка уходового ассортимента «Улыбки радуги» — товары под торговой маркой Bambolina, лицом которого являются главные герои популярных российских мультфильмов: «Лео и Тиг», «Ми-ми-мишки», «Сказочный патруль». Линейки товаров Bambolina созданы для детей разных возрастов: от новорожденных крох до подростков. Безопасность подтверждена результатами лабораторных и дерматологических тестов.

Средняя стоимость детских товаров в «Улыбке радуги» — около 100 рублей, а это значит, что можно найти что-то и за 50 рублей, и за 500. Для многодетных родителей действует особое предложение: скидка 10% по понедельникам, которая суммируется со всеми акциями.

Удивите ребенка приятным сюрпризом 1 июня и не бойтесь хотя бы иногда баловать его без повода. Помните, что наша жизнь, и особенно жизнь малыша, складывается из моментов. Сделать большинство из них радостными не так сложно: поводы для улыбки есть везде, нужно их только рассмотреть.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой торговой сети «Улыбка радуги»