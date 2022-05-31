АСВ проведет в Казани международную конференцию по гармонизации систем страхования вкладов

Как стало известно «Реальному времени», Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) совместно с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) организуют в Казани международную конференцию.

Мероприятие. запланированное на 9 июня, будет посвящено вопросам совершенствования систем страхования вкладов в странах ЕАЭС, гармонизации законодательств союзных государств в сфере защиты банковских сбережений и поддержания стабильности национальных финансовых систем.

В столицу РТ для участия в конференции приедут генеральный директор АСВ Андрей Мельников, заместитель председателя банка России Юрий Исаев (до назначения в январе нынешнего года на этот пост с 2013 года руководил АСВ), директор департамента финансовой политики ЕЭК Арман Хачатрян. Также в числе спикеров заявлен управляющий отделением-Национальным банком по РТ Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Марат Шарифуллин. Участниками конференции станут представители государств-членов Евразийского регионального комитета Международной ассоциации страховщиков депозитов, а также эксперты из ряда европейских и ближневосточных стран.

Они обсудят проблемы внедрения национальными системами страхования вкладов международных стандартов и режимов урегулирования несостоятельности банков. Также докладчики поделятся практическим опытом организации и администрирования таких систем в своих странах.

В частности, программа включает выступления специалистов из Швейцарии, Хорватии, Сербии, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргыстана. В преддверии конференции планируется провести заседание Совета руководителей ССВ государств — членов ЕАЭС.

Любовь Шебалова