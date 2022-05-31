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В Татарстане посевную кампанию завершили только четыре района

09:34, 31.05.2022
В Татарстане посевную кампанию завершили только четыре района
Фото: Минсельхозпрод Татарстана

Атнинский, Актанышский и Лениногорский и Заинский районы Татарстана завершили посевную кампанию — показатель составил 100%, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

Еще семь районов республики находятся практически на финишной прямой. Так, посевная кампания на 98,4% завершена в Муслюмовском районе, на 97% — в Балтасинском, Елабужском, Тетюшском, Спасском и Сармановском районах. Показатель в 96% наблюдается в Тукаевском районе республики.

На сегодняшний день в Татарстане посеяно 1,68 млн га, или 91% от плана посевной, составляющего 1,8 млн га. Посевные работы планируется завершить не позднее 5 июня.

Фото: Минсельхозпрод Татарстана

28 мая сообщалось, что в Татарстане посеяно 1,580 млн га, или 86% от плана. Кроме того, сроки уборки урожая в республике в этом году будут поздними. Осадки, выпавшие с начала полевых работ, не позволяли завершить посевную кампанию. В Татарстане за апрель и две декады мая в среднем выпало около 130 мм осадков, что почти в два раза выше среднемноголетнего значения.

Маргарита Головатенко
ПромышленностьАгропромОбщество Татарстан

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