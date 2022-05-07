В Казани двух парней госпитализировали из-за отравления угарным газом в квартире

В Казани сегодня вечером госпитализировали двух парней после отравления угарным газом в квартире. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

Инцидент произошел в доме по улице Пушкина в Вахитовском районе города. Пострадавшие мужчины 1997 и 1999 годов рождения были госпитализированы в городскую клиническую больницу №7 с диагнозом «отравление угарным газом средней степени тяжести».



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце апреля в Казани по факту отравления семьи из четырех человек угарным газом возбуждено уголовное дело. Тогда пострадали мужчина 1985 года рождения, женщина 1984 года рождения, девочка 2009 и мальчик 2014 годов рождения. Всем пострадавшим диагностировали отравление угарным газом средней степени тяжести. Мужчину доставили в городскую клиническую больницу №7, женщину с детьми госпитализировали в ДРКБ.



Татьяна Леухина