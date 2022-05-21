Бывший министр транспорта Максим Соколов возглавил «Автоваз»
Бывший министр транспорта России и вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов возглавил «Автоваз». Об этом пишет ТАСС.
Соколов сообщил, что вступит в должность с понедельника.
Соколов занимал пост министра транспорта России в 2012-2018 годах. С 2019 года был вице-губернатором Санкт-Петербурга.
Ранее группа Renault передала в госсобственность 68%-ную долю в «АвтоВАЗе» в управление ФГУП «НАМИ». После смены контролирующего акционера АвтоВАЗа Николя Мор, который возглавлял завод в 2016–2018 годах и вновь стал президентов компании в 2021 году, покинул свой пост.
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