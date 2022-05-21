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Бывший министр транспорта Максим Соколов возглавил «Автоваз»

15:59, 21.05.2022
Бывший министр транспорта Максим Соколов возглавил «Автоваз»
Фото: wikipedia.org

Бывший министр транспорта России и вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов возглавил «Автоваз». Об этом пишет ТАСС.

Соколов сообщил, что вступит в должность с понедельника.

Фото: wikipedia.org / Vyacheslav Bukharov

Соколов занимал пост министра транспорта России в 2012-2018 годах. С 2019 года был вице-губернатором Санкт-Петербурга.

Ранее группа Renault передала в госсобственность 68%-ную долю в «АвтоВАЗе» в управление ФГУП «НАМИ». После смены контролирующего акционера АвтоВАЗа Николя Мор, который возглавлял завод в 2016–2018 годах и вновь стал президентов компании в 2021 году, покинул свой пост.

Татьяна Леухина
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