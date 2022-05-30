Okko ведет переговоры с КХЛ о покупке телеправ на 5 лет

Онлайн-платформа «Okko Спорт», принадлежащая «Рамблер» (ныне входит в систему «Сбер»), готова выкупить права на трансляции чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

«Okko вступил в переговоры с КХЛ касательно покупки прав на пять лет. Сумма — более одного миллиарда рублей в год», — заявил источник «Чемпионата».

В предыдущих сезонах матчи КХЛ в России показывали телеканалы, принадлежащие «Газпром Медиа» («Матч ТВ», КХЛ ТВ и «КХЛ Прайм»).

В Северной Америке перед стартом сезона-2021/2022 КХЛ подписала контракт с телегигантом ESPN+, который показывал матчи чемпионата в Соединенных Штатах. В прошлом сезоне ESPN+ показал в США более 100 матчей КХЛ. Телеканал показывал две игры в неделю.

Эрик Добролюбов