На строительство пунктов комплексного обслуживания в селах Татарстана выделят 46,4 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

На строительство пунктов комплексного обслуживания в селах Татарстана из бюджета республики выделят 46,4 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Данные пункты представляют собой магазины, где потребители могут приобрести продукцию по доступным ценам.

Отмечается, что подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы с установкой оборудования. В их число входят: инженерная подготовка территории, устройство фундаментов и оснований, трубопроводных и электротехнических систем, а также благоустройство территории.

Пункты комплексного обслуживания будут построены по адресам:

Актанышский район — с. Атясево, ул. Центральная;

Алексеевский район — с. Красный Баран, ул. Центральная;

Алькеевский район — с. Новые Челны, ул. Советская;

Арский район — с. Субаш-Аты, ул. Новая;

Балтасинский район — д. Тагашур, ул. Советская;

Дрожжановский район — д. Коршанга-Шигали, ул. Комсомольская;

Зеленодольский район — п. Новочувашский;

Камско-Устьинский район — д. Баргузино, ул. Школьная;

Мамадышский район — с. Уразбахтино, ул. Центральная;

Менделеевский район — д. Тойгузино;

Нурлатский район — д. Урняк, ул. Нагорная;

Спасский район — с. Балымеры, ул. Садовая;

Тукаевский район — д. Азьмушкино, ул. Победы.

Подать заявку нужно до 3 июня, итоги подведут 7 июня.

Фото: Олег Тихонов (архив)

18 мая стало известно, что Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на разработку проектной документации для строительства школы, дома детского творчества, дома культуры, многопрофильной поликлиники и врачебной амбулатории на территории республики за 36,3 миллиона рублей. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Исполнителю необходимо выполнить инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документацию и получить все необходимые согласования, а также заключение государственной экспертизы для строительства.



Максим Кокунин