Численность населения Поволжья составила 28,9 миллиона человек — это много или мало?

Согласно предварительным итогам Всероссийской переписи населения 2021 года население Приволжского федерального округа составило 28,9 миллиона человек. Такие данные сегодня предоставил Росстат.

Из них 20,8 миллиона человек проживает в городах, чуть более 8 миллионов в селах. По сравнению с данными переписи в 2010 году, процент городских жителей вырос с 70,8% до 72,1%, а процент сельских жителей уменьшился с 29,2% до 27,9% .

В целом предварительные данные Всероссийской переписи населения показали, что в России постоянно проживают порядка 147,2 млн человек.

Население Поволжья 28,9 миллиона человек — это:

В 3,6 раза больше населения Дальневосточного федерального округа по итогам переписи — 7,9 миллиона.

населения Дальневосточного федерального округа по итогам переписи — 7,9 миллиона. В 1,7 раза выше , чем в Сибирском и Южном федеральных округах — по 16,7 миллиона.

, чем в Сибирском и Южном федеральных округах — по 16,7 миллиона. В 2,3 раза больше населения Уральского округа — 12,3 миллиона.

населения Уральского округа — 12,3 миллиона. В 2,8 раза выше численности населения Северо-Кавказского округа — 10,1 миллиона.

численности населения Северо-Кавказского округа — 10,1 миллиона. На 11,4 миллиона меньше , чем в Центральном федеральном округе — 40,3 миллиона. Только он опережает ПФО по численности.

, чем в Центральном федеральном округе — 40,3 миллиона. Только он опережает ПФО по численности. На 0,4 миллиона меньше , чем в допандемийном 2019 году — 29,3 миллиона.

, чем в допандемийном 2019 году — 29,3 миллиона. На 0,9 миллиона меньше , чем по итогам переписи в 2010 году — тогда население ПФО насчитывало 29,8 миллиона человек.

, чем по итогам переписи в 2010 году — тогда население ПФО насчитывало 29,8 миллиона человек. На 2,99 миллиона меньше , чем в 1992 году — 31,89 миллиона. Это максимум с начала наблюдений в 1989 году.

, чем в 1992 году — 31,89 миллиона. Это максимум с начала наблюдений в 1989 году. На 0,1 миллиона больше , чем в начале 2022 года — 28,8 тысячи.

, чем в начале 2022 года — 28,8 тысячи. На 2,5 миллиона больше населения Австралии по состоянию на май 2022 года — 26,4 миллиона.

населения Австралии по состоянию на май 2022 года — 26,4 миллиона. Больше двух Бельгий — 11,4 миллиона.

Дарья Пинегина