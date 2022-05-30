Исследование: в Казани самыми заядлыми курильщиками стали курьеры

В Казани заядлые курильщики чаще всего встречаются среди курьеров: из них курят 47% мужчин и 31% женщин. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob (есть в распоряжении «Реального времени»).

Согласно результатам опроса, среди мужчин курит 47% курьеров, 43% администраторов, 40% квалифицированных рабочих, 36% кладовщиков и 33% операторов call-центров. Вредная привычка есть у 31% женщин-курьеров, у 23% официанток, 21% женщин-PR-менеджеров, 22% женщин-маркетологов, 21% кладовщиц и менеджеров по закупкам.

Бросили курить 51% мужчин-водителей, 44% менеджеров по продажам, 42% системных администраторов, 41% медбратьев и 40% HR-менеджеров. Среди женщин об успешном преодолении пагубной привычки чаще всего сообщают курьеры (36%), офис-менеджеры (35%), водители (33%) и продавцы (30%).

Некурящих больше всего среди программистов (73%), учителей, главных бухгалтеров (по 68%), менеджеров по логистике (60%), диспетчеров (54%) и аналитиков (56%).

Чаще всего никогда не курили и не курят женщины-учителя (85%), воспитатели, врачи и фармацевты (по 77%), секретари (75%) и дизайнеры (70%).

Ранее опрос показал, что за последние три месяца каждый восьмой курящий житель Казани (12%) увеличил потребление сигарет. Причем жители столицы РТ, планирующие бросить вредную привычку, в настоящее время выкуривают в среднем по 14 сигарет в сутки. Те, кого не слишком волнует опасность никотина, — по 16 сигарет.



Татьяна Леухина