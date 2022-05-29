30 мая Путин и Эрдоган планируют провести телефонную беседу

30 мая президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган планируют провести телефонный разговор. Об этом сообщил ТАСС.

«Да. В планах есть», — подтвердил эту информацию пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

До этого Эрдоган объявил, что в понедельник планирует провести телефонные разговоры с Путиным и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что турецкая сторона будет и далее призывать к использованию дипломатии.

Фото: kremlin.ru

Сегодня лидеры России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич по телефону обсудили ситуацию на Украине и развитие событий вокруг Косова. Они условились, что Россия будет бесперебойно поставлять газ в Сербию. В ходе разговора обсуждались шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

Дарья Акимова