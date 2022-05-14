В Роспотребнадзоре сообщили, что в России не выявили случаев гепатита неизвестного происхождения у детей

В Роспотребнадзоре заявили, что в России на сегодня не обнаружили случаи заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения у детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что для предупреждения риска его завоза в страну принимаются все необходимые меры, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах. Кроме того, ограниченно авиасообщение с большинством стран, где выявлены подобные случаи, в связи с чем риск завоза оценивается как низкий.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 10 мая зарегистрировано 348 вероятных случаев такого заболевания в более чем 20 странах. Установили пять летальных случаев, в 40 — понадобилась трансплантация печени.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

9 мая в ВОЗ сообщали о 228 заболевших гепатитом неизвестного происхождения в 20 странах. Инфекция поражает детей в возрасте от одного месяца до 16 лет. У них наблюдаются следующие симптомы: боли в животе, диарея и тошнота при небольшой температуре или без нее.

Дарья Акимова