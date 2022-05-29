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Представителя КАМАЗа включили в Совет по грантам на создание и развитие инженерных школ

12:21, 29.05.2022
Представителя КАМАЗа включили в Совет по грантам на создание и развитие инженерных школ
Фото: wikipedia.org / Крылов Иван

Заместителя генерального директора по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению публичного акционерного общества КАМАЗ Жанну Халиуллину включили в Совет по грантам на оказание государственной поддержки создания и развития передовых инженерных школ.

В совет вошли представители органов власти, ведущих российских вузов, исследовательских центров, госкорпораций и промышленных предприятий, его утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

Фото: kamaz.ru

Совет будет распределять между вузами гранты, которые государство выделяет на создание инженерных школ. Поддержка позволит организовывать стажировки и практики студентов с наставниками из госкорпораций и высокотехнологичных компаний, проводить переподготовку преподавателей. Всего при российских университетах планируется воздать 30 передовых инженерных школ.

Маргарита Головатенко
ОбществоПромышленностьМашиностроение Татарстан

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