В России за сутки выявили 4 188 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 4 188 новых случаев коронавируса, выздоровели 4 411 человек, сообщали в федеральном оперштабе.

Число заболевших за все время выросло до 18 324 036 человек, а выздоровевших — до 4 411 человек.

За сутки болезнь унесла жизни 85 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 378 955 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в России выявили 4 556 случаев заболевания коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко