В России за сутки выявили 4 556 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 4 556 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 18 319 848 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 28 мая, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 5 844 человек, всего выздоровевших — 17 725 440 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 86 россиян, всего от инфекции скончались 378 870 человек.

Фото: realnoevremya.ru

За вчерашние сутки в России выявили 4 619 случаев заболевания коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко