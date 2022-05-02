Диетолог рассказала, как выбрать мясо для шашлыка

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как выбирать мясо для шашлыка, чтобы избежать отравления. Об этом пишет RT.

Выбирать мясо нужно очень внимательно. Если это легальная точка, рынок, то, как правило, мясо проходит ветеринарный контроль, но следует все равно тщательно его проверить перед покупкой.

— Бывает, что сверху мясо обветренное: можно попросить продавца сделать разрез и понюхать. Если нет неприятного запаха, мы его берем. Нужно осмотреть кусок со всех сторон: если есть жир, то он не должен быть желтым.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Покупая готовый шашлык, необходимо внимательно смотреть на производителя и дату. Состав на упаковке должен быть максимально простым: мясо, уксус, лук, соль, перец.

— В ведерко с шашлыком иногда кладут жилы, жир, много лука, мяса там практически не видно. Нужно понимать, что в таких ведерках, как правило, продается уже не совсем качественное и свежее мясо. Возможный неприятный запах и вид заглушается специями, — обратила внимание Соломатина.



Чтобы мариновать мясо самостоятельно, необходимо использовать только лук, соль и перец. Шашлык нужно есть порционно: съесть два-три кусочка и перейти к активному отдыху: бадминтону, бегу, играм с мячом. Пить лучше либо воду, либо ягодные морсы, чтобы восполнить уровень жидкости в организме и переварить тяжелое мясо.

Глава ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин в апреле отмечал, что татарстанцам в этом году придется отказаться от приготовления шашлыков и иной пищи на открытом огне на даче и на природе. Он напомнил, что прошлый год был напряженным в плане борьбы с природными пожарами.



Ранее исследование показало, что за первую половину апреля жители Татарстана стали в 2,3 раза чаще покупать товары для пикника и шашлыков в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего татарстанцы приобретают шампуры, мангалы, средства для розжига, мангалы-трансформеры и печи для казана.



Татьяна Леухина