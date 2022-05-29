Казанцы могут сдать вторсырье на переработку 29 мая

Фото: мэрия Казани

В Казани 29 мая будет работать мобильный пункт приема вторсырья, сообщили в мэрии города.



В мобильном пункте будут принимать полистирол (подложки от продуктов), мягкий пластик (пакеты, пленку, упаковку от продуктов, круп, этикетки от бутылок, фасовочные пакеты, вакуумные пакеты для одежды, файлы для документов и т.д.), полипропилен (одноразовую посуду с определенной маркировкой, ведерки от майонеза, тазы, ведра и т.д.), пенопласт, крышки от бутылок, упаковки тетрапак, дойпак, листовой ПЭТ (формованные контейнеры, подложки от тортов и пирогов, коррексы от кондитерских изделий, зелени и так далее).

В пунктах будут принимать пластиковые тюбики от кремов, зубных паст, косметики, ручки, фломастеры и маркеры из пластика, угольно-пластиковые фильтры для воды, фольгу, консервные алюминиевые, металлические и жестяные банки, рабочую и нерабочую мелкую бытовую технику, макулатуру, чеки, одежду (изношенную и пригодную для использования надо разделить и сдавать отдельно) и многое другое.

Мобильный пункт будет работать с 10.00 до 12.30 на закрытой парковке ТЦ «Мега» по адресу: пр. Победы, 141.

С начала учебного года школьники Казани сдали в фандоматы 1 015 кг вторсырья. Из них 960 кг — пластиковые бутылки, 55 кг — алюминиевая тара. Собранные вторичные ресурсы переработают и будут использовать в производстве.

Маргарита Головатенко