В Казани с начала учебного года школьники сдали в фандоматы более тонны вторсырья

С начала учебного года школьники Казани сдали в фандоматы 1 015 кг вторсырья. Об этом сообщили в мэрии города.



Из них 960 кг — пластиковые бутылки, 55 кг — алюминиевая тара. Собранные вторичные ресурсы переработают и будут использовать в производстве.

Самых активных учеников и наиболее активные школы, вовлеченные в раздельный сбор отходов в 2021—2022 учебном году, определят в конце мая. Они получат дипломы и ценные призы.

Фото: Ринат Назметдинов

Первые 20 фандоматов в школах Казани установили в начале 2020 года. За первый год их использования школьники города собрали 6 тонн вторсырья.

Маргарита Головатенко