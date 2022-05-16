В Казани с начала учебного года школьники сдали в фандоматы более тонны вторсырья
С начала учебного года школьники Казани сдали в фандоматы 1 015 кг вторсырья. Об этом сообщили в мэрии города.
Из них 960 кг — пластиковые бутылки, 55 кг — алюминиевая тара. Собранные вторичные ресурсы переработают и будут использовать в производстве.
Самых активных учеников и наиболее активные школы, вовлеченные в раздельный сбор отходов в 2021—2022 учебном году, определят в конце мая. Они получат дипломы и ценные призы.
Первые 20 фандоматов в школах Казани установили в начале 2020 года. За первый год их использования школьники города собрали 6 тонн вторсырья.
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