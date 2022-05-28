В Татарстане начали протезировать тазобедренные суставы отечественной разработкой

В Республиканской клинической больнице Татарстана провели первые операции по установке первых тазобедренных суставов московского производства, сообщили в пресс-службе РКБ.



В республике эндопротезирование — очень востребованная операция. В одной только РКБ за год меняется более тысячи коленных и тазобедренных суставов. Из-за большой потребности ожидания операции у пациентов доходит до года.

До этого в ПФО доставляли американские и швейцарские эндопротезы — отечественный производитель не мог выйти на рынок из-за различных сложностей, хотя производство было отлажено давно. Объемы производства наращивались. Сперва эндопротезы ставились точечно в Москве, но не вывозились за пределы федеральных центров. Сейчас производитель начал поставку протезов в клиники, рассказал заместитель главного врача РКБ профессор Михаил Бурмистров.

Фото: realnoevremya.ru

А в феврале хирурги БСМП в Набережных Челнах первыми в России заменили самый крупный сосуд в организме человека — аорту, совместив открытое вмешательство с внутрисосудистым и сохранив все значимые ветви. Операция проводилась 50-летнему пациенту из Ютазинского района Татарстана — в течение двух лет ему пришлось перенести несколько операций. У него было расслоение, аневризма и разрыв аорты.

Маргарита Головатенко