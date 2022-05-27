Развитию зерновых культур в Татарстане ничего не угрожает — Минсельхоз и Ассоциация фермерских хозяйств

Фото: Илья Репин

В Татарстане ничего не угрожает развитию зерновых культур. Такую информацию «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минсельхоза республики, а также подтвердил председатель Ассоциации фермерских хозяйств Татарстана Камияр Байтемиров.

— [В Татарстане] с озимыми и с остальными культурами все в порядке, — сообщили в Минсельхозе.

Как пояснил Байтемиров, в рамках рабочих поездок он посетил практически все районы Татарстана и не получил информации о гибели зерновых культур.

— Для культуры влага — это определяющий [фактор]. Но вместе с влагой развиваются, конечно, болезни. Если кто-то не обработал [поля] или [высадил] семена плохого качества, то это и возможно. Но таких, я считаю, единицы, — пояснил он.

Фото: Илья Репин

Сейчас в Татарстане продолжается посадка яровых культур. Всего в 2022 году в планах засеять 2,8 млн га земли, из которых 1,8 млн га — яровые культуры. Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Минсельхоза, сев яровых культур в республике завершен на 83% — засеяно 1,5 млн га полей. Так, с 23 мая яровыми культурами засадили около 300 тыс. га посевных площадей.

Артем Гафаров