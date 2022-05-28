Михаил Вилков: «Тошнит, когда Слуцкий говорит, что «Рубин» вылетел в ФНЛ из-за ухода легионеров»

Бывший судья российской Премьер-лиги Михаил Вилков дал свою оценку вылета «Рубина» из РПЛ в Футбольную национальную лигу. По его мнению, вина в провале казанского клуба лежит полностью на плечах главного тренера команды и руководства. А те причины, которые приводит Слуцкий не выдерживают критики.

«Честно говоря, меня тошнит, когда Слуцкий говорит, что «Рубин» вылетел в ФНЛ из-за ухода легионеров.

Клуб с такой богатой историей не имел права вылетать в ФНЛ даже в самой тяжёлой ситуации. Вместо того чтобы сказать честно: «Я облажался, прости меня, народ Республики Татарстан. Не вели казнить», — Слуцкий чертит какие-то графики, показывает различные таблицы и льет в уши о возрасте игроков и проблеме ушедших легионеров. Пользуясь случаем, передаю привет усатому юристу «Рубина» и трясущемуся начальнику команды с громкой фамилией. Как говорится, футбольный бог — не Тимошка, видит немножко. Реально жалко болельщиков клуба, которые совсем недавно радовались успехам Бердыева. Сейчас — печалька», — циирует Вилкова «Чемпионат».

Напомним, Михаил Вилков и Леонид Слуцкий находятся в конфликте. 14 марта после матча «Рубин» — «Ростов» Слуцкий раскритиковал работу Мешкова. По словам наставника «Рубина», рефери судил «в одну сторону» и устроил «бенефис». Ранее главный тренер «Рубина» жаловался, что Мешков перед матчем не пожал ему руку.

«Кто его назначал? Это фантастика. Все прекрасно знают, что он не жмет руку никогда, у него высокомерие и эго выше Эвереста, двадцать туров его не было, и все было нормально. Тут его все равно назначили на нашу игру, да еще в такой ситуации, когда мы пытаемся сохранить футбол, команды, пытаемся доставить удовольствие зрителям», — говорил тогда после игры Леонид Слуцкий.

фото: fc-anji.ru

Казанский «Рубин» закончил сезон на 15 месте, набрав 29 очков в 30 турах. Таким образом команда Леонида Слуцкого напрямую вылетела в Футбольную национальную лигу. Генеральный директор клуба Рустем Сайманов уже заявил, что специалист продолжит работу с командой в ФНЛ. Сам Слуцкий подтвердил эту информацию во время интервью Василию Уткину.

Эрик Добролюбов