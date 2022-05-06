На разработку проектной документации по капремонту школ в Татарстане выделят 124,3 млн рублей

Фото: Ринат Назметдинов

Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на разработку проектной документации по капитальному ремонту школ в республике. Начальная цена договора — 124,3 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет региона.

Работы необходимо выполнить до 30 августа 2022 года. Всего в списке указано 61 учебное заведение, в том числе:

Школы №2 и 3 в Агрызе;

Школы №3, 17 и 12, а также лицей №2 в Альметьевске;

Школа №3 в Кукморе;

Гимназия №1 в поселке Рыбная Слобода;

Школа №173 в Казани и другие.

Фото: Илья Репин

Помимо разработки проектной документации по капремонту учреждений, необходимо получить положительное заключение государственной экспертизы. Заявки на участие принимаются до 13 мая, подрядчика определят 17 мая.

Накануне стало известно, что в Набережных Челнах построят школу на 1 501 место за 567,7 млн рублей. Заказчиком выступает Главинвестстрой Татарстана. Работы планируют завершить до 30 ноября текущего года.

Диана Жиленкова