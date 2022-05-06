На разработку проектной документации по капремонту школ в Татарстане выделят 124,3 млн рублей
Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на разработку проектной документации по капитальному ремонту школ в республике. Начальная цена договора — 124,3 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет региона.
Работы необходимо выполнить до 30 августа 2022 года. Всего в списке указано 61 учебное заведение, в том числе:
- Школы №2 и 3 в Агрызе;
- Школы №3, 17 и 12, а также лицей №2 в Альметьевске;
- Школа №3 в Кукморе;
- Гимназия №1 в поселке Рыбная Слобода;
- Школа №173 в Казани и другие.
Помимо разработки проектной документации по капремонту учреждений, необходимо получить положительное заключение государственной экспертизы. Заявки на участие принимаются до 13 мая, подрядчика определят 17 мая.
Накануне стало известно, что в Набережных Челнах построят школу на 1 501 место за 567,7 млн рублей. Заказчиком выступает Главинвестстрой Татарстана. Работы планируют завершить до 30 ноября текущего года.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым