В мэрии Челнов ответили на недовольство горожан трамваями без кондукторов

Фото: Максим Платонов

В мэрии Набережных Челнов прокомментировали опасения жителей города по поводу новой системы «бескондукторного обслуживания», которую в тестовом режиме ввели на двух трамвайных маршрутах — №6 и №8.

В таких трамваях оплачивать проезд необходимо водителю, поскольку кондуктора в салоне нет. Челнинцы высказывали недовольства о неудобствах — для оплаты приходится идти через весь салон. Горожане опасаются, что транспорт будет стоять на остановках дольше, будет сбиваться график. Челнинцы также выразили обеспокоенность тем, что, возможно, в часы пик при полной загрузке транспорта оплачивать проезд будет очень тяжело.

В мэрии ответили, что время работы по системе «бескондукторного обслуживания» установлено в период минимального пассажиропотока, вне часов пик. Специалисты сейчас производят сбор и анализ информации по данному направлению.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— В настоящее время доля безналичной оплаты проезда в трамваях составляет 40%. Полный переход на работу по «бескондукторной системе» возможен при достижении уровня безналичной оплаты более 80%. Понятно, что для этого потребуется внедрение терминалов самообслуживания, — добавила пресс-секретарь мэра Челнов Римма Мухаметзянова.

Маргарита Головатенко