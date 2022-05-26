За неделю международные резервы России сократились на $2,3 млрд

По состоянию на 20 мая международные резервы России оцениваются в $583,4 млрд. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

По данным регулятора, за последнюю неделю этот показатель сократился на 0,4%, или $2,3 млрд. Как пояснили в Банке России, снижение произошло в результате отрицательной переоценки.

Фото: pixabay.com

Сегодня стало известно, что Центробанк принял решение с 27 мая снизить ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта, до 11% годовых. В ЦБ отметили, что риски для финансовой стабильности несколько снизились. Годовая инфляция в стране на 20 мая замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее прогноза.

Диана Жиленкова