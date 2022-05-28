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УФНС по Татарстану объявило тендер на оказание услуг по автотранспортному обслуживанию за 97,6 млн рублей

03:28, 28.05.2022
УФНС по Татарстану объявило тендер на оказание услуг по автотранспортному обслуживанию за 97,6 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

Управление Федеральной налоговой службы по Татарстану объявило тендер на оказание услуг по автотранспортному обслуживанию за 97,6 млн рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Исполнителю необходимо проводить осмотр автомобилей и устранять неполадки, после чего возвращать автомобиль обеспеченный необходимым оборудованием (знаком аварийной остановки, автоаптечкой, огнетушителем и, если предусмотрено конструкцией автомобиля, запасным колесом), горюче-смазочными материалами (в соответствии с рекомендациями производителя автотранспорта), а также всеми необходимыми техническими жидкостями.

Всего в списке 63 автомобиля, среди них:

  • Toyota Camry — 7 машин;
  • Toyota Highlander — 1 машина;
  • Volkswagen Multivan — 1 машина;
  • Ford Transit — 5 машин;
  • Ford Focus — 28 машин;
  • Hyundai Greta — 10 машин;
  • Reno Daster — 9 машин;
  • UAZ PATRIOT — 2 машины.

Подать заявку можно 6 июня, итоги подведут 8 июня.

Фото: Максим Платонов

20 мая стало известно, что «Татавтодор» объявил тендер на поставку оригинальных шин и дисков стоимостью 100 млн рублей. Обязательным условием является то, что исполнитель должен иметь право на поставку шин от компаний ПАО «Нижнекамскшина», Michelin, Bridgestone и Goodyear. Отмечается, что количество поставляемого товара определяется по заявкам покупателя в пределах общей стоимости и срока действия договора.

Максим Кокунин
ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан

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