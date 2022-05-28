УФНС по Татарстану объявило тендер на оказание услуг по автотранспортному обслуживанию за 97,6 млн рублей

Управление Федеральной налоговой службы по Татарстану объявило тендер на оказание услуг по автотранспортному обслуживанию за 97,6 млн рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Исполнителю необходимо проводить осмотр автомобилей и устранять неполадки, после чего возвращать автомобиль обеспеченный необходимым оборудованием (знаком аварийной остановки, автоаптечкой, огнетушителем и, если предусмотрено конструкцией автомобиля, запасным колесом), горюче-смазочными материалами (в соответствии с рекомендациями производителя автотранспорта), а также всеми необходимыми техническими жидкостями.

Всего в списке 63 автомобиля, среди них:

Toyota Camry — 7 машин;

Toyota Highlander — 1 машина;

Volkswagen Multivan — 1 машина;

Ford Transit — 5 машин;

Ford Focus — 28 машин;

Hyundai Greta — 10 машин;

Reno Daster — 9 машин;

UAZ PATRIOT — 2 машины.

Подать заявку можно 6 июня, итоги подведут 8 июня.

Фото: Максим Платонов

20 мая стало известно, что «Татавтодор» объявил тендер на поставку оригинальных шин и дисков стоимостью 100 млн рублей. Обязательным условием является то, что исполнитель должен иметь право на поставку шин от компаний ПАО «Нижнекамскшина», Michelin, Bridgestone и Goodyear. Отмечается, что количество поставляемого товара определяется по заявкам покупателя в пределах общей стоимости и срока действия договора.

Максим Кокунин