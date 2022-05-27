Путешественник Денис Бритвин, пересекающий всю Россию на самокате, посетил Зеленодольск

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Путешественник Денис Бритвин, пересекающий всю Россию на самокате, посетил Зеленодольск и встретился с мэром города Михаилом Афанасьевым, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Зеленодольского района Татарстана.

Зеленодольск стал первым городом Татарстана, который посетил путешественник. Сегодня к 21.00 спортсмен планирует добраться до Казани.

28-летний блогер выехал из Санкт-Петербурга 25 апреля. Он планирует добраться на самокате до Владивостока в ноябре. Его путь проляжет через Алтай и в общей сложности составит 12 тысяч километров.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

В день Денис Бритвин проходит порядка 78 км. Он соблюдает ПДД и останавливается в городах на ночлег:

— Подвезти меня стараются очень часто, приходится объяснять, что я путешествую на самокате. Сегодня дождь, но это не проблема, привык, — сказал он.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Михаил Афанасьев отметил, что необходимо обладать большой силой воли и творческим мышлением, чтобы отправиться в такое рискованное, но в то же время увлекательное путешествие. Путешественника угостили национальными блюдами, а также подарили тюбетейку и чак-чак от Зеленодольского хлебозавода.

Маргарита Головатенко