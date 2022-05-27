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Путин одобрил инициативу объявить 29 мая Днем Евразийского союза

14:14, 27.05.2022
Путин одобрил инициативу объявить 29 мая Днем Евразийского союза
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу объявить 29 мая Днем Евразийского экономического союза. Об этом пишет ТАСС.

С такой идеей выступил президент Киргизии Садыр Жапаро в ходе Евразийского экономического форума.

Фото: eurasiancommission.org

Несмотря на конфронтацию со стороны Запада и попытки чинить препятствия интеграции, интерес к Евразийскому экономическому союзу все равно растет, отметил Путин. В ЕАЭС входят пять государств: Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия.

Вчера Путин, участвуя в режиме видеоконференции в пленарной сессии первого Евразийского экономического форума, заявил, что страна не будет заниматься исключительно импортозамещением.

Татьяна Леухина
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