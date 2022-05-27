В Wildberries рассказали об условиях возврата товаров после опровержения информации о «массовых штрафах»

Фото: Максим Платонов

В личных кабинетах пользователей Wildberries после недостоверных сообщений в СМИ о введении «массовых штрафов» для покупателей при возврате товаров появился обновленный раздел с информацией о покупках, в котором можно найти информацию о сумме выкупа и доле возвратов товаров, об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе компании.

Сообщается, что в разделе представлена информация об условиях отказа или возврата товаров надлежащего качества. Сейчас информация представлена на сайте компании, на следующей неделе она появится в том числе в приложениях пользователей.

— Мы полагаем, что это будет мотивировать клиентов более ответственно подходить к заказам, сократит негативное влияние на экологию, в том числе и за счет уменьшения объемов используемой упаковки, — прокомментировали в пресс-службе и отметили, что бесплатная доставка по-прежнему будет предоставляться всем пользователям.

Фото: Максим Платонов

На этой неделе СМИ сообщили, что Wildberries ввела массовые штрафы по 100 рублей за отказ от товара. Указывалось, что сумма списывается даже в случае возвратов из-за брака. В компании опровергли «Реальному времени» введение «массовых штрафов» для покупателей. Сообщалось, что Wildberries не взимает плату за возврат бракованных вещей, и покупатели могут вернуть их при наличии производственного брака без дополнительной оплаты.

Маргарита Головатенко