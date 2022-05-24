В Wildberries опровергли введение «массовых штрафов» за отказ от товаров

В Wildberries опровергли введение «массовых штрафов» для покупателей, об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе компании.



— Мы применяем оплату услуги обратной доставки товаров только для клиентов с высокой долей возвратов и/или невысокой суммой выкупа — утверждение о том, что это «массовый штраф», является недостоверной информацией. Данный тариф затрагивает лишь около 10% клиентов. При этом плата за услугу доставки может меняться в меньшую сторону в зависимости от региона, — указали в пресс-службе.

В компании сообщили, что Wildberries не взимает плату за возврат бракованных вещей, и покупатели могут вернуть их при наличии производственного брака без дополнительной оплаты.

В компании также опровергли информацию о том, что предупреждение об оплате обратной логистики появляется после формирования заказа — в пресс-службе указали, что все необходимые сведения доводятся до покупателя заранее и до совершения им покупки.

— Оплата услуги возврата невостребованного товара взимается и для новых личных кабинетов — это позволяет снизить риски недобросовестной конкуренции со стороны других участников рынка: например, исключить создание фейковых аккаунтов, с которых заказываются крупные партии товара, но не выкупаются, что приводит к убыткам предпринимателей, — пояснили в компании «Реальному времени».

Фото: Максим Платонов

Накануне СМИ сообщили, что Wildberries ввела массовые штрафы по 100 рублей за отказ от товара. Указывалось, что сумма списывается даже в случае возвратов из-за брака, отметили подписчики на странице маркетплейса. В компании эту информацию опровергли.

Маргарита Головатенко