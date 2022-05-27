Дебетовая карта Teddy Food — лауреат премии «Лучшие ESG проекты России»

Фото: пресс-служба ПАО «АК БАРС» БАНК

26 мая в Москве наградили лучшие российские компании, следующие принципам устойчивого развития. Дебетовая карта Teddy Food от Ак Барс Банка отмечена в номинации «Устойчивые города и населенные пункты».

Дебетовая карта Teddy Food с кешбэком в пользу бездомных животных — первый подобный финансовый продукт в стране. Карта позволяет помогать животным из приютов, совершая повседневные покупки. Владелец карты может распределить накопленный кешбэк в пользу понравившихся питомцев на сайте teddyfood.com.

Программа «Лучшие ESG проекты России» — ежегодная премия, которая демонстрирует лучшие российские практики в области экологического, социального и корпоративного управления. Мероприятие продолжает программу «Лучшие социальные проекты России».

ПАО «АК БАРС» БАНК

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